OVS annuncia l’acquisizione di Coin e vola in borsa. La nostra analisi tecnica

Coin e OVS potrebbero tornare a riunirsi in un unico gruppo. L’annuncio è arrivato lunedì con una nota da parte di OVS spa, la quale ha sottoscritto con tutti gli azionisti di Coin spa una lettera di intenti relativa alla possibile acquisizione del 100% della catena di negozi, che conta: ricavi per 400 milioni di euro, 37 negozi nei principali centri città dei capoluoghi e 100 negozi a insegna Coincasa.

La lettera di intenti prevede che OVS abbia il diritto di avviare e condurre in esclusiva una fase di due diligence, nel corso della quale il Consiglio di Amministrazione si avvarrà di consulenti esterni, con l’obiettivo concordare nel migliore dei modi l’acquisizione entro la fine di novembre 2022. L’annuncio ha fatto schizzare le quotazioni di OVS, che oggi ha chiuso in borsa in rialzo del 2,59%, a quota 1,62 euro.

Analisi tecnica del titolo OVS

Dopo il calo della giornata di ieri il titolo di OVS ha aperto la seduta di oggi in forte rialzo. Le notizie sull’acquisizione hanno sicuramente giovato al marchio d’abbigliamento.

Dal quadro tecnico, si evidenza una zona di range che perdura dal 22 giugno, la zona di resistenza è al livello 1,650 euro, mentre la zona di supporto è a 1,560. Finché tale congestione di prezzo non verrà violata, al ribasso o al rialzo, sarà impossibile avere una visione al 100% chiara. Nel medio periodo, perdura una visione ribassista, ma proprio dopo la rottura dell’ultimo minimo a quota 1,650, la possibilità di un pullback del prezzo fino alla resistenza 1,770 è possibile. Inoltre, la formazione di un range di prezzo dopo la rottura di un minimo relativo, fa presagire la possibilità di una formazione di accumulo. In caso ribassista invece, il target successivo è al livello 1,480.