Oro sotto i $1.900, mentre la Fed prevede di aumentare i tassi

Una settimana è tutto ciò che è servito per sciogliere i massimi di $2.000 dell’oro. Nella sessione odierna, un’oncia di metallo giallo sul Comex di New York è tornata a essere scambiata in territorio poco sotto i $1.900.

Ciò è avvenuto quando il dollaro è volato in base alle aspettative che la Federal Reserve vorrebbe attuare un aumento di 50 punti base durante la riunione politica di maggio della prossima settimana, il doppio dei 25 punti base approvati a marzo.

Gli investitori hanno già valutato l’aspettativa per un aumento del tasso di interesse di mezzo punto percentuale quando la Fed ha deciso di prendere una posizione chiara per la riunione di maggio. Continuano ad aumentare le scommesse per ulteriori aumenti ancora più grandi nei mesi successivi.

Grafico Oro spot – Tradingview

I futures sull’oro del mese di giugno sul Comex sono scesi dell’1,9%, a $ 1.898,45 l’oncia. Il 18 aprile, Il contratto futures di giugno ha toccato il massimo in sei settimane a $2.003 a causa dei timori che gli Stati Uniti potessero incorrere in una recessione a causa delle azioni aggressive intraprese dalla Fed per controllare l’inflazione. L’oro in genere funge da copertura contro i problemi economici e politici e il rialzo è stata la prova lampante di questo atteggiamento.

Mentre i timori di un atterraggio non proprio morbido per l’economia non sono del tutto svaniti; l’ottimismo, soprattutto per quanto riguarda il mercato del lavoro in UK, ha vinto su alcuni pessimisti.

Ciò ha invece spinto il dollaro, il principale beneficiario di un aumento dei tassi, a riprendersi, facendo soffrire l’oro e altri beni rifugio. Nella sessione di oggi, l’indice del dollaro, che contrappone la valuta statunitense a sei principali rivali, ha raggiunto il massimo degli ultimi 25 mesi a 101,790.

I rendimenti obbligazionari statunitensi, che spesso corrono fianco a fianco con il dollaro, si sono recentemente disaccoppiati dal biglietto verde. Il rendimento del Treasury USA 10 anni è sceso per il terzo giorno consecutivo, perdendo quasi il 4% nella giornata, scendendo a 2,776.