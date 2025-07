USA: come la riforma fiscale potrebbe influire sull’economia e sui titoli del Tesoro, secondo T. Rowe Price

L’importante disegno di legge fiscale e di spesa di Donald Trump sta mettendo ancora più a fuoco la difficile situazione fiscale del Paese per i mercati finanziari. Il disegno di legge potrebbe essere approvato già quest’estate e qui ne esploriamo le potenziali implicazioni per il deficit, l’economia e i mercati obbligazionari.

Implicazioni fiscali: il deficit dovrebbe rimanere elevato

Il disegno di legge fiscale e di spesa, definito dal presidente Trump “Big Beautiful Bill” (grande e bellissimo disegno di legge), mira a prorogare molte delle riduzioni fiscali temporanee per le imprese e i privati già in vigore durante il suo primo mandato presidenziale nel 2017. Poiché tali agevolazioni scadranno alla fine di quest’anno, l’approvazione della legge contribuirebbe a evitare uno dei più consistenti aumenti fiscali nominali nella storia degli Stati Uniti. Ciò, di per sé, dovrebbe ridurre in una certa misura l’incertezza sul clima economico negli Stati Uniti.

A meno che non vi siano modifiche significative nella legislazione finale, secondo le stime del Congressional Budget Office il disegno di legge dovrebbe aggiungere oltre 2.000 miliardi di dollari al deficit nei prossimi dieci anni. Ciò è dovuto al fatto che i risparmi derivanti dalla riduzione della spesa federale, ad esempio nella sanità, difficilmente compenseranno il calo delle entrate derivante dai tagli fiscali previsti dal disegno di legge. Tali tagli dovrebbero includere un aumento del tetto massimo delle detrazioni fiscali statali e locali (SALT), un aumento dei crediti d’imposta per i figli e una serie di agevolazioni fiscali per le imprese.

Con gli stimoli previsti dal disegno di legge concentrati nella fase iniziale e i tagli alla spesa previsti in un secondo momento, sembra improbabile un miglioramento a breve termine del deficit fiscale del governo statunitense. Nel 2024, il deficit si è attestato al 6,4% del prodotto interno lordo (PIL), il più alto mai registrato in tempo di pace e al di fuori di una recessione. Data la mancanza di piani per affrontare il deficit, è probabile che esso rimanga elevato ai livelli attuali nei prossimi due o tre anni.

Sostegno alla crescita, rischi di aumento dell’inflazione

La prospettiva di un nuovo pacchetto di stimoli fiscali dovrebbe fornire una spinta tempestiva a un’economia che ha subito un rallentamento nel corso dell’anno. In particolare, i consumi e la fiducia delle imprese potrebbero ricevere una spinta necessaria. Sebbene il disegno di legge sosterrà l’attività economica, quest’anno la crescita dovrebbe comunque rimanere al di sotto del trend a causa degli effetti dei dazi. Tuttavia, nella nostra previsione di base, la recessione dovrebbe essere evitata.

Guardando al prossimo anno, la crescita economica dovrebbe migliorare, poiché gli stimoli fiscali richiedono solitamente tempo per tradursi in risultati concreti nell’economia reale. Le imprese potrebbero reagire più rapidamente dei consumatori se le detrazioni in conto capitale fossero retroattive a gennaio 2025, poiché cercherebbero di massimizzare i benefici della misura. Tuttavia, non è certo che sarebbero in grado di agire con sufficiente rapidità. Ciononostante, il miglioramento del tasso di crescita non dovrebbe compensare l’effetto del minore gettito fiscale sul disavanzo di bilancio.

Per quanto riguarda l’inflazione, i rischi per le prospettive si sono spostati significativamente al rialzo sulla base di una combinazione di fattori quali la debolezza del dollaro, l’aumento storico del tasso tariffario effettivo e la possibilità di un aumento dei prezzi dell’energia derivante dal conflitto tra Israele e Iran. Un nuovo pacchetto di stimoli fiscali probabilmente accentuerebbe queste pressioni al rialzo, ma potrebbe richiedere più tempo rispetto ad altri fattori per riflettersi sui prezzi. Nel complesso, l’effetto netto dovrebbe essere un aumento dell’inflazione nella seconda metà di quest’anno e nel 2026.

Cosa potrebbe significare questo per la Federal Reserve? Le ultime proiezioni della banca centrale indicavano almeno due tagli dei tassi di interesse per quest’anno, ma il margine di manovra per attuarli sarebbe molto ridotto se le pressioni inflazionistiche iniziassero ad aumentare e il mercato del lavoro rimanesse resiliente.

La volatilità dei Treasury è destinata a persistere

I recenti movimenti del mercato obbligazionario indicano uno spostamento dell’attenzione dalla politica fiscale ai dazi. Data l’assenza di piani per affrontare il deficit nel prossimo futuro, la volatilità sui mercati dei Treasury dovuta alle preoccupazioni fiscali è destinata a persistere. In ultima analisi, il deficit dovrà essere finanziato attraverso l’emissione di debito, ma ciò avviene in un momento in cui anche altri mercati sviluppati hanno bisogno di emettere più debito per finanziare i propri deficit, creando concorrenza per gli acquirenti. Questo, insieme all’aumento dei rischi di inflazione, dovrebbe spingere al rialzo i rendimenti dei titoli del Tesoro USA e rendere più ripida la curva dei rendimenti Treasury. Tuttavia, l’aumento dei rendimenti non dovrebbe avvenire in modo lineare e ci aspettiamo una maggiore volatilità in questo contesto di mercato altamente incerto.

Nel complesso, il “Big Beautiful Bill” sembra destinato ad avere importanti implicazioni economiche, fiscali e finanziarie. Sebbene il disegno di legge possa sostenere la crescita, comporta anche un rischio al rialzo per i prezzi, in coincidenza con diversi altri fattori, quali i dazi, che potrebbero spingere al rialzo l’inflazione. In combinazione con la mancanza di piani a breve termine per affrontare il deficit, le preoccupazioni fiscali dovrebbero rimanere elevate, spingendo potenzialmente al rialzo i rendimenti e rendendo più ripida la curva.