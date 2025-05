Perché i dazi di Trump sono un jolly per l’economia globale

La nuova amministrazione statunitense prevede di imporre nuovi dazi su alcuni dei principali partner commerciali degli Stati Uniti. Al momento, non è chiaro se i dazi diffusi diventeranno realtà o se siano più una minaccia volta a riequilibrare i rapporti commerciali e a guadagnare potere negoziale su altre questioni – la recente decisione di congelare i dazi su Canada e Messico per 30 giorni lasciando in vigore quelli sulla Cina non ha risolto la questione. Un’ampia serie di dazi danneggerà il commercio globale, con la produzione colpita in modo particolarmente duro. In ultima analisi, le guerre commerciali danneggiano le imprese e i consumatori in tutti i paesi coinvolti.

Anche se potrebbe avere una certa giustificazione dal punto di vista politico, la prospettiva di un nuovo ciclo di dazi ha gettato un’ulteriore variabile nelle prospettive economiche globali. Come per qualsiasi altro aumento delle tasse, un aumento delle tariffe rappresenta uno shock per la domanda. I dazi causano anche incertezza sulla spesa futura. E, in un certo senso, l’incertezza economica funziona in modo simile a un aumento dei tassi di interesse: le imprese ritardano i consumi e le spese in conto capitale e rimandano le assunzioni.

Il danno per la crescita globale

Se gli Stati Uniti imponessero una tariffa che riducesse il consumo di oggetti prodotti all’estero, il resto del mondo subirebbe uno shock negativo della domanda. Ciò farebbe aumentare l’output gap nel resto del mondo, con un eccesso di manodopera e capacità produttiva.

Nonostante la diffusa percezione che i dazi siano inflazionistici, le prove di ciò non sono chiare. I dazi possono diventare inflazionistici se aumentano le aspettative di inflazione, in particolare durante i periodi in cui l’inflazione è già elevata e l’economia funziona quasi a pieno regime. Tuttavia, vi sono pochi elementi che suggeriscano che l’imposizione di una tariffa una tantum sui beni abbia un impatto inflazionistico a lungo termine.

Economia USA guadagna poco dai dazi

In che modo gli Stati Uniti e le economie globali sarebbero influenzati da tariffe elevate? Uno degli argomenti principali per imporre i dazi sarebbe quello di cercare di ridurre il deficit commerciale degli Stati Uniti, che è quasi il doppio di quando Trump è diventato presidente otto anni fa. Ma non credo che ciò sarà facilmente realizzabile. Per prima cosa, c’è un’ottima ragione per cui gli Stati Uniti importano beni da tutto il mondo: sarebbe inefficiente e molto più costoso produrre tutto ciò di cui gli Stati Uniti hanno bisogno a livello nazionale. Inoltre, la forza relativa dell’economia statunitense rispetto al resto del mondo significa che gli americani possono permettersi di acquistare più beni stranieri. Se Trump riuscirà a mantenere la sua promessa di aumentare ulteriormente le entrate degli Stati Uniti, il deficit commerciale potrebbe aumentare poiché gli americani acquisteranno ancora più beni dall’estero. Sebbene i produttori statunitensi delle industrie protette possano beneficiare dei dazi, tali benefici (prezzi e vendite più alti) andranno a scapito dei consumatori statunitensi.



Quali Paesi al di fuori degli Stati Uniti saranno colpiti più duramente? Ci sono tre fattori principali da considerare: in primo luogo, i paesi fortemente dipendenti dall’industria manifatturiera soffriranno a causa della riduzione della spesa in conto capitale; in secondo luogo, i paesi fortemente dipendenti dalle esportazioni saranno colpiti dalla riduzione del commercio globale; e in terzo luogo, i paesi che possono utilizzare la politica monetaria per mitigare uno shock della domanda esterna saranno in grado di proteggere le loro economie meglio di quelli che non possono farlo.

Alla luce di tutto ciò, i Paesi più a rischio includono i piccoli hub manifatturieri dell’Asia e dell’Europa centrale e orientale. Anche i paesi con un’esposizione particolarmente forte agli Stati Uniti, come il Messico e il Canada, potrebbero essere colpiti duramente.

Dollaro più forte, azionario più debole

Una delle implicazioni più immediate dei nuovi dazi statunitensi sarebbe un dollaro più forte, perché i dazi sulle importazioni fanno apprezzare invariabilmente la valuta nazionale. In risposta, le banche centrali estere allenteranno la politica, con conseguente deprezzamento della valuta.

Nei mercati obbligazionari, le aspettative sui dazi hanno finora portato ad aspettative di inflazione più elevate e a un aumento dei rendimenti a lungo termine. Se l’attenzione dovesse spostarsi sull’impatto negativo dei dazi sulla crescita, la curva dei rendimenti probabilmente si irripidirebbe, poiché le aspettative di crescita ridotte aumenterebbero le aspettative di tagli dei tassi. La risposta negli Stati Uniti divergerà inizialmente da quella del resto del mondo: poiché l’aumento dei dazi influenzerà solo il livello dei prezzi ed è improbabile che si traduca in un’inflazione sostenuta, è probabile che la Fed rimanga cauta nel monitorare l’impatto sulle aspettative di inflazione. La continua resilienza della crescita statunitense significa anche che la Fed è meno sotto pressione per allentare i tassi.

Non credo che la Fed finirà per inasprire la politica monetaria a causa dei nuovi dazi: questi probabilmente colpiranno i consumatori americani tanto quanto un aumento dell’imposta sul valore aggiunto (Iva). Mentre i dazi possono far aumentare la domanda interna di alcuni beni e servizi prodotti negli Stati Uniti, un aumento dell’Iva è un inasprimento della politica fiscale ed è raro che un inasprimento fiscale porti a un ulteriore surriscaldamento dell’economia.

Poiché l’imposizione dei dazi ha un impatto sulla crescita economica, è probabile che ne risentano tutti gli asset sensibili alla crescita, come le azioni. Inoltre, l’aumento dell’incertezza economica associata ai dazi probabilmente farà aumentare il premio al rischio richiesto dagli investitori per detenere asset rischiosi. Se il mercato azionario dovesse crollare in risposta all’imposizione dei dazi, le condizioni finanziarie si inasprirebbero, aumentando la probabilità che le banche centrali siano costrette ad allentare la politica. Tuttavia, alcuni di questi effetti sulle imprese statunitensi potrebbero essere compensati da un accordo di bilancio favorevole e da ulteriori tagli alle imposte sulle società, che a mio avviso si riflettono nelle aspettative di mercato. La sequenza di attuazione della politica fiscale e commerciale sarà importante per garantire che la traiettoria di crescita positiva negli Stati Uniti continui.