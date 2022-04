Opening Bell in diretta alle 15,30 Tutta la verità sullo stato di salute di Biden

Alle ore 15:30 il nuovo appuntamento con la trasmissione di Wall Street Italia – Opening Bell. Curata a quattro mani da Leopoldo Gasbarro e Massimo Intropido, la trasmissione ha l’obiettivo di raccontare i temi della finanza nazionale ed internazionale in chiave semplice, ma anche molto analitica.

Speciale diretta quella di oggi alle ore 15:00 con Leopoldo Gasbarro e Massimo Intropido.

Con la partecipazione di due ospiti d’eccezione: Fulvio Giuliani, direttore di La ragione e Coleman Kendall, economista, per raccontarci la situazione di contrasto tra Putin e l’Europa su come pagare il gas. Conoscere qual è lo stato di salute di Biden e le sue scelte. Ma soprattutto capire come l’America e la Russia, i veri contendenti di questo momento, si stanno preparando a questo scontro. Vi aspettiamo.