OPEC: Deficit di 3 Milioni di barili a causa della stretta Saudita

I mercati petroliferi globali affronteranno una carenza di forniture di oltre 3 milioni di barili al giorno nel prossimo trimestre, potenzialmente il deficit più grande degli ultimi dieci anni. Questa situazione è principalmente attribuibile alla decisione dell’Arabia Saudita di estendere i tagli alla produzione petrolifera. I dati più recenti pubblicati dall’OPEC spiegano il motivo per cui la stretta sull’offerta promossa dal regno saudita, in un periodo di domanda record, ha fatto schizzare i prezzi del petrolio oltre i 90 dollari al barile a Londra.

La strategia petrolifera dell’Arabia Saudita mette a rischio l’economia globale

La scorsa settimana, Riyadh ha annunciato l’estensione della riduzione della produzione di un milione di barili al giorno fino alla fine dell’anno, nonostante i mercati stiano già subendo una stretta. Le scorte petrolifere mondiali, dopo essersi ridotte drasticamente in questo trimestre, sono destinate a subire un calo ancora più marcato di circa 3,3 milioni di barili al giorno nei prossimi tre mesi, secondo le previsioni pubblicate in un rapporto dell’OPEC.

Se ciò si verificherà, potrebbe rappresentare la maggiore riduzione delle scorte almeno dal 2007, secondo un’analisi di Bloomberg dei dati pubblicati dal segretariato dell’OPEC. La strategia aggressiva del regno, supportata dalle riduzioni delle esportazioni da parte della Russia, rischia di portare nuove pressioni inflazionistiche su un’economia globale fragile. I prezzi del diesel sono aumentati in Europa, mentre le compagnie aeree americane stanno avvertendo i passeggeri di prepararsi a costi più elevati. Questa situazione potrebbe diventare persino una questione politica per il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, mentre si prepara per la campagna di rielezione dell’anno prossimo, con i prezzi nazionali della benzina che si avvicinano alla soglia sensibile dei 4 dollari al gallone.

Fino a questo trimestre, i 13 membri dell’OPEC hanno pompato una media di 27,4 milioni di barili al giorno, ovvero circa 1,8 milioni in meno di quanto necessario secondo quanto riportato nel rapporto. Se l’organizzazione mantiene la produzione invariata, come ha segnalato il leader del gruppo, l’Arabia Saudita, la differenza tra l’offerta e la domanda quasi raddoppierà nell’ultimo trimestre dell’anno. L’OPEC stima che debba fornire 30,7 milioni di barili al giorno nel quarto trimestre per soddisfare il consumo.

OPEC: riduzione delle scorte e prezzi ambiziosi

Sebbene gli ufficiali dell’OPEC affermino regolarmente che il loro obiettivo sia mantenere i mercati petroliferi mondiali in equilibrio, le ultime proiezioni suggeriscono che il regno vuole ridurre rapidamente le scorte. Le scorte di greggio nelle economie sviluppate sono già circa 114 milioni di barili al di sotto della loro media per il periodo 2015-2019, come indicato nel rapporto. La stretta sull’offerta riflette anche le esigenze finanziarie all’interno dell’organizzazione.

Secondo le stime di Bloomberg Economics, l’Arabia Saudita potrebbe aver bisogno di prezzi del petrolio di quasi 100 dollari al barile per coprire le spese governative e i progetti ambiziosi del principe ereditario Mohammed Bin Salman. Il regno ha investito ingenti somme in progetti che vanno dalla futuristica città conosciuta come Neom all’acquisizione di calciatori di alto livello come Cristiano Ronaldo per la sua lega domestica.

Il rapporto ha mantenuto in gran parte le stime per la domanda e l’offerta globali per quest’anno e il prossimo. L’OPEC e i suoi alleati si riuniranno il 26 novembre per rivedere la politica di produzione per l’anno a venire.

Mentre la stretta sull’offerta orchestrata dai sauditi riflette l’influenza che il regno esercita ancora sui mercati energetici, l’Agenzia Internazionale dell’Energia ha ricordato martedì come tale controllo potrebbe indebolirsi. Con i consumatori che si rivolgono alle energie rinnovabili per evitare un cambiamento climatico catastrofico, “potremmo essere testimoni dell’inizio della fine dell’era dei combustibili fossili”, con la domanda che raggiunge il suo picco in questo decennio, ha affermato l’IEA.