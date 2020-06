Oltre Markowitz: generare valore grazie agli investimenti tematici. Il webinar di Assoreti

Sebbene i modelli di Markowitz e il CAPM rappresentino ancora oggi il punto di partenza per la costruzione di molti portafogli, essi mostrano forti limitazioni per la loro applicabilità nella pratica.

I fondi tematici rappresentano oggi un’opportunità volta a superare la tradizionale distinzione settoriale e geografica delle asset class, permettendo di investire su trend e stili di vita che dovrebbero svilupparsi su scala mondiale nel prossimo futuro. Sebbene oggi questi strumenti sembrano rappresentare una valida alternativa agli indici di mercato, essi non sono comunque esenti da alcuni limiti, che ovviamente saranno analizzati durante il corso.

Assoreti Formazione approfondirà questi temi il 24 giugno nel webinar: Oltre il Modello di Markowitz: generare valore grazie agli investimenti tematici. Durante l’aula virtule il Professor Martelli ci porterà nel mondo degli investimenti parlandoci di come costruire un portafoglio utilizzando questi approcci più recenti adottati nel concreto.

Il corso inoltre si focalizzerà sull’opportunità di continuare a preferire gli indici di mercato, come input dei modelli, oppure optare per i fondi tematici, che rappresentano una tipologia di strumenti in rapida crescita. Si tratta infatti di fondi che individuano un megatrend di investimento alla cui base c’è un’idea che guida il cambiamento sociale ed economico.

Il corso prevede l’approfondimento dei seguenti argomenti:

I limiti dei modelli tradizionali di costruzione del portafoglio (Markowitz e CAPM);

Le ottimizzazioni parametriche dei modelli media-varianza;

L’approccio di Black-Litterman per la stima dei rendimenti attesi;

L’utilizzo degli indici di mercato o dei fondi tematici nella costruzione del portafoglio.

Duccio Martelli, Ph.D., è professore aggregato di Economia degli Intermediari Finanziari presso l’Università di Perugia e visiting professor alla Harvard University (USA). Insegna a vari livelli (sia undergraduate, che graduate ed executive) corsi inerenti alla finanza comportamentale, la neurofinanza, la finanza d’azienda, l’asset management e la gestione del rischio. I suoi principali interessi di ricerca includono la finanza comportamentale e la neurofinanza, l’educazione finanziaria, la finanza responsabile e il wealth management. Oltre alle attività di didattica e di ricerca, è membro di comitati scientifici di fondazioni e associazioni impegnate nel campo dell’educazione finanziaria e della gestione del rischio, e svolge attività di consulenza e corsi di formazione executive per società e associazioni no-profit su temi inerenti la finanza comportamentale, la neurofinanza e l’asset management.