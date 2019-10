Occupazione: le 10 soft skill più richieste per il lavoro del futuro

Nell’epoca della Quarta Rivoluzione Industriale che si va delineando, molti lavori scompariranno e altri cambieranno e giungeranno nuove categorie di occupazioni, impattando sul modo di lavorare dei collaboratori.

A fare il punto della situazione ci pensa un un report del World Economic Forum, dal titolo “Future of Jobs”, che svela le 10 soft skill più richieste nel 2020 e nel lavoro del futuro.

Fra le 10 competenze trasversali più richieste nel lavoro del futuro indicate da WEC spiccano:

Commenta Giulio Gargiullo, formatore di digital marketing:

“E’chiaro come nel quadro della quarta rivoluzione industriale, con l’avvento delle nuove tecnologie, dell’innovazione, dell’intelligenza artificiale sia necessario prepararsi con soft skill che vadano oltre la formazione scolastica e universitaria.

In un mondo sempre più sempre più tecnologico bisogna rapportarsi attivamente nel prendere decisioni e convivere con i nuovi paradigmi produttivi e aziendali, proprio attraverso competenze trasversali.

Tali competenze furono già indicate dall’OMS nel 1994 come “competenze per la vita” , dunque come sviluppo della persona e non del mero professionista.

Queste skill, che sono legate più alla propria personalità e al confronto con gli altri, possono essere migliorate e orientate, per esempio frequentando un corso di publick speaking, frequentando un corso di teatro, oppure sviluppando la propria carriera e i relativi obiettivi ad un life e business coach.

Le hard skill invece, si riferiscono all’insieme di competenze tecniche necessarie in un candidato come ad esempio: il grado di conoscenza di lingue straniere; diplomi, lauree o certificazioni di conoscenze; la velocità di scrittura al computer; operazioni con macchinari; la programmazione; ecc. “