Almeno un occupato in 8 famiglie su 10, vicino a livelli pre-crisi

Le famiglie italiane all’interno delle quali almeno un dei componenti lavora sono aumentate a 5,697 milioni, portando la quota sul totale dall’81,1 del 2017 all’81,7% dell’anno scorso, vicine ai livelli pre-crisi. È quanto si apprende dalle ultime rilevazioni Istat sulle famiglie e il mercato del lavoro. I livelli più bassi, sempre considerando le famiglie nelle quali almeno un membro è occupato, si erano toccati nel 2013, quando la quota nazionale era al 79,1%.

La ripresa, tuttavia, vede ancora una volta distanti il Nord e il Sud Italia. “Il recupero dei livelli pre-crisi è avvenuto in tutte le regioni del Nord”, scrive l’Istat, “mentre ancora non si è realizzato nel Mezzogiorno. Tra le regioni meridionali le quote più basse sono stimate in Calabria (67,6%) e in Sicilia (67,9%)”: è proprio in queste ultime regioni che l’occupazione all’interno dei nuclei famigliari resta più distante dal 2008, rispettivamente con un ritardo di 5,2 e di 4,7 punti percentuali.