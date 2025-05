Nvidia è l’azienda di più valore al mondo. Nessuna italiana tra le Top 100

Nvidia si conferma al vertice tra le grandi aziende globali nella nuova edizione del Value Creators Report 2025 di Boston Consulting Group, dominando la classifica Top 50 Large-Cap Value Creators relativa al periodo 2020-2024. Il colosso dei semiconduttori ha registrato un rendimento medio annuo (TSR) dell’87%, accompagnato da una capitalizzazione di mercato che supera i 3.280 miliardi di dollari.

Un risultato eccezionale, spinto dalla crescente domanda di potenza computazionale legata al boom dell’intelligenza artificiale.

Al secondo posto della classifica si colloca Tesla, con un TSR del 70,6%, seguita da Arista Networks (54%), Broadcom (53,2%) e BYD, primo rappresentante cinese in graduatoria, con un rendimento del 49,1%.

Top 50 Large-Cap Value Creators: Asia-Pacifico superstar, l’India trascina la crescita

Dal punto di vista geografico, il rapporto 2025 incorona l’Asia-Pacifico come vera protagonista nella creazione di valore a livello globale. La regione conquista 68 delle prime 100 posizioni della classifica mondiale, un balzo significativo rispetto all’anno precedente, pur rappresentando solo il 40% del campione analizzato.

A fare la parte del leone è l’India, con 29 aziende nella top 100 e ben 72 posizionamenti nelle top ten settoriali, a conferma della crescente competitività delle imprese del subcontinente.

Le aziende statunitensi conservano una presenza importante, occupando 28 posizioni nella top 100, ma registrano un calo rispetto alle 38 dello scorso anno, pur rappresentando il 38% del database analizzato da BCG.

L’Europa, invece, esce ridimensionata: solo tre aziende del continente si piazzano tra le prime cento, in calo rispetto alle nove del 2024.

Italia fuori dalla Top 100 dei Value Creators globali

Nessuna azienda italiana è riuscita a entrare nella Top 100 dei Value Creators globali secondo il nuovo Value Creators Report di Boston Consulting Group. Un’assenza pesante, che riflette un limite strutturale del sistema imprenditoriale italiano: le dimensioni aziendali ridotte, che spesso ostacolano la scalata in termini di capitalizzazione, internazionalizzazione e ambizione globale.

Nonostante ciò, l’Italia conserva una presenza qualificata in alcune classifiche settoriali, in particolare nel comparto fashion & luxury, uno dei settori di punta del Made in Italy, capace di mantenere alta la reputazione e la performance economica.

I settori che trainano la creazione di valore

A livello globale, il settore dell’hardware tecnologico si conferma tra i più dinamici, sospinto dalla forte domanda legata all’intelligenza artificiale. Al contrario, comparti tradizionalmente forti come software e componenti elettronici mostrano segnali di rallentamento.

Interessante anche il recupero di alcuni settori storicamente meno sotto i riflettori. Automotive, oil & gas, costruzioni, metallurgia e difesa registrano infatti un miglioramento del Total Shareholder Return (TSR), segnale di un rinnovato interesse da parte degli investitori verso industrie considerate più “tradizionali”.

Decisamente negativa, invece, la performance del settore sanitario, in particolare quella della farmaceutica, che scivola alla 29ª posizione su 35 settori analizzati. Un calo che evidenzia le difficoltà del comparto in un contesto economico e regolatorio in evoluzione.