Nubi all’orizzonte per Meta. L’Unione Europea ha accusato la società madre di Facebook di aver violato le norme antitrust distorcendo la concorrenza nel settore degli annunci online.

Una mossa quella di Bruxelles, vista da più parti, come il tentativo di limitare il potere delle Big Tech. Nella sua denuncia a seguito di un’indagine avviata lo scorso anno, la Commissione Ue ha contestato il fatto che l’azienda tecnologica di Mark Zuckerberg abbia legato la sua attività di annunci online, Facebook Marketplace, alla stessa Facebook. Inoltre, l’Ue teme che Meta imponga condizioni commerciali sleali ai rivali “a proprio vantaggio”.

La Commissione, il principale organo di controllo antitrust del blocco dei 27 Paesi, ha affermato che legando Facebook Marketplace al suo social network, gli utenti di Facebook hanno automaticamente accesso a Marketplace “che lo vogliano o meno”, sollevando il timore che i concorrenti siano esclusi perché il legame dà a Marketplace un vantaggio che non possono eguagliare.

Meta impone inoltre unilateralmente condizioni commerciali sleali ai rivali di annunci online che pubblicizzano i loro servizi su Facebook o Instagram, ha affermato la Commissione, e lo fa attraverso termini di servizio “ingiustificati e sproporzionati” che autorizzano Meta a utilizzare i dati relativi agli annunci generati dai concorrenti a vantaggio di Facebook Marketplace. Quando l’anno scorso l’Ue e la Gran Bretagna hanno avviato due indagini gemelle sull’attività di classificazione dell’azienda, l’organo di controllo della concorrenza in Ue ha dichiarato di sospettare che Facebook raccolga “vaste quantità di dati” sulle attività dei suoi utenti che le consentono di indirizzare gruppi di clienti specifici. Se confermate, le pratiche violerebbero le norme dell’UE che impediscono “l’abuso di posizione dominante sul mercato”. La Commissione ha dichiarato che Meta domina il mercato dei social network dell’UE e la pubblicità online sui social media nei mercati nazionali.

Le aziende che violano le norme antitrust dell’Ue possono essere colpite con multe fino al 10% del loro fatturato globale annuo. Non c’è una scadenza per porre fine all’indagine e le aziende possono far valere le proprie ragioni per iscritto o in un’udienza orale.

Cosa ha risposto Meta alle accuse della Commissione

Per Meta, che nel 2021 ha fatturato 117,92 miliardi di dollari, ciò potrebbe significare una sanzione di 11,8 miliardi di dollari. La società ha comunque contestato le accuse.

“Le affermazioni della Commissione europea sono prive di fondamento”, ha dichiarato Tim Lamb, responsabile della concorrenza di Meta per l’area Emea in una dichiarazione. “Continueremo a lavorare con le autorità di regolamentazione per dimostrare che l’innovazione dei nostri prodotti è a favore dei consumatori e della concorrenza”.

Meta ha dichiarato che analizzerà le denunce e sta collaborando pienamente con l’indagine della Commissione. Sarebbe l’ultima battuta d’arresto per Meta, che sta affrontando le pressioni degli investitori per il suo passaggio al Metaverso, tra le altre cose. Il prezzo delle azioni della società è sceso di oltre il 60% quest’anno, nel contesto di un più ampio crollo dei titoli tecnologici. Nei primi nove mesi dell’anno, la divisione Reality Labs di Meta ha accumulato perdite per 9,4 miliardi di dollari. Una cifra enorme, che va ad aggiungersi al crollo degli utili del terzo trimestre, causato dal calo della pubblicità, tuttora motore del business del gruppo. E, a quanto pare, non tratta di un problema circoscritto: Meta ha previsto ulteriori scivoloni nel quarto trimestre in corso.

Perdite che si sono per forza di cose fatte sentire con la prima grande riduzione di personale nella storia dell’azienda, che ha coinvolto oltre 11 mila dipendenti e annunciata il mese scorso. Lunedì, inoltre, la Commissione ha chiuso un’indagine su una partnership tra Meta e Google che, secondo la Commissione, avrebbe ostacolato la concorrenza nel settore della tecnologia pubblicitaria. “Dopo un’attenta valutazione di tutte le prove pertinenti, comprese le informazioni ricevute da Google, Meta e altre società attive nel settore tecnologico, la Commissione ha concluso che le prove non hanno confermato le sue preoccupazioni iniziali e ha quindi deciso di chiudere l’indagine”, ha dichiarato la Commissione.