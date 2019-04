Mentre proseguono le indagini sullʼincendio che ha devastato la cattedrale di Notre Dame a Parigi, e tra le ipotesi prese in considerazione anche la possibilità di un corto circuito di un montacarichi, a preoccuparsi per il suo patrimonio artistico la vicina Italia. Il FattoQuotidiano ha proposto in esclusiva un censimento del Mibac, il Ministero dei beni e delle attività culturali, che individua i beni che rischiano di fare la fine della cattedrale parigina, arsa tra le fiamme, a causa di una normativa anti-incendio obsoleta.

Nell’elenco ci sono i beni più preziosi e visitati al mondo, il fiore all’occhiello del patrimonio culturale e artistico italiano: dalla Cappella Palatina a Firenze all’Archivio di Stato di Venezia, fino al Pantheon di Roma, agli Uffizi, al Museo degli Argenti, l’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro di Roma, musei archeologici nazionali e archivi di Stato, in Calabria, Campania, Sicilia, Puglia e altre regioni, fino alla biblioteca universitaria di Torino e ad un numero imprecisato di biblioteche, archivi di Stato, pinacoteche, regge, palazzi e ville di grandissimo pregio e rilevanza storica. Senza dimenticare la Schola Armatorum a Pompei, la Casa dei gladiatori che crollò nel 2010 sotto 5 quintali d’acqua piovana.

Ricchezze culturali che possono fare la ricchezza economica del paese. Come rende noto il report Io sono cultura 2018 della Fondazione Symbola con Unioncamere e Regione Marche, ogni euro prodotto dalla cultura in Italia ne genera 1,8 in altri settori. Tuttavia l’Italia non investe nella cultura e nel suo patrimonio artistico e a seguito della crisi economica del 2008, il nostro Paese è tra quelli che in Europa hanno investito meno nel settore culturale. A ciò si aggiunge un’altra debolezza tutta italiana, ossia la mancanza di impiegati nel settore visto che, dati Eurostat, l’Italia è al 19esimo posto su 28 per la percentuale di persone impegnate nei settori legati alla cultura, contando anche le mansioni non strettamente culturali. Come scrive Silvia Granziero su The Vision: