Norvegia: utile record per il più grande fondo sovrano al mondo

Il caso DeepSeek, l’app cinese di intelligenza artificiale che promette di sbaragliare la concorrenza con prezzi più bassi e la medesima qualità, ha scosso i mercati finanziari. L’azienda ha presentato il suo ultimo modello di AI, capace di raggiungere livelli avanzati di ragionamento, paragonabili ai sistemi leader sviluppati da aziende statunitensi come OpenAI e Anthropic.

E i big occidentali sono crollati. Segno che quello dell’Intelligenza Artificiale è un trend particolarmente importante oggi. Lo sa bene anche il più grande fondo sovrano del mondo che ha svelato i conti recentemente, conti che hanno beneficiato proprio del rally del settore tecnologico spinto dall’AI.

Norvegia: il più grande fondo sovrano del mondo svela i conti

Il gigantesco fondo sovrano norvegese ha registrato un utile di 2,5 trilioni di corone (222,4 miliardi di dollari), superando il record stabilito un anno prima, quando aveva raggiunto i 2,22 trilioni di corone, mettendo a segno una performance dell’8,59 per cento.

La Norges Bank Investment Management, che gestisce il fondo, ha dichiarato che i rendimenti sono stati trainati proprio dal boom dell’intelligenza artificiale che ha fatto salire i titoli tecnologici nel 2024.

“Il fondo ha ottenuto ottimi rendimenti nel 2024, grazie a un mercato azionario molto forte. I titoli tecnologici Usa, in particolare, hanno registrato un’ottima performance”, ha dichiarato in un comunicato il CEO di Norges Bank Investment Management Nicolai Tangen.

Nel corso di una conferenza stampa, il direttore esecutivo del fondo sovrano norvegese, Trond Grande ha descritto un “anno molto, molto forte per le azioni” come il principale fattore di rendimento del fondo nel 2024. In particolare, ha osservato che i rendimenti sono stati trainati da alcuni settori, soprattutto grazie al boom dei titoli tecnologici.

Rendimenti in salita grazie al boom tech

“Il settore tecnologico è stato molto forte, trainato dall’intelligenza artificiale, e anche i titoli finanziari, grazie al fatto che i tassi d’interesse sono rimasti alti più a lungo”, ha dichiarato.

La banca norvegese gestisce il fondo che è stato creato negli anni ’90 per investire i ricavi in eccesso dell’industria norvegese del petrolio e del gas e oggi investe attualmente in oltre 8.000 società in 63 Paesi. Il fondo è azionista di società globali, tra cui i giganti tecnologici Apple, Microsoft, Nvidia e Amazon e il 70% del suo portafoglio è costituito da azioni.

Il fondo investe anche nel reddito fisso, compresi titoli di Stato e le obbligazioni e societarie, nonché nel settore immobiliare e nelle infrastrutture per le energie rinnovabili.

Quale l’impatto di DeepSeek?

I titoli tecnologici statunitensi sono stati volatili questa settimana, dopo che l’app cinese di intelligenza artificiale DeepSeek ha rilasciato un modello di grandi dimensioni gratuito e open-source che ha dichiarato essere più veloce e più economico rispetto a quelli dei suoi principali rivali. Gli sviluppi hanno scatenato un sell-off tecnologico a Wall Street, con il titolo Nvidia, il beniamino dell’IA, di cui il fondo sovrano norvegese detiene una partecipazione dell’1,3%, che è crollato di quasi il 17%.

Tangen ha parlato proprio dell’emergere di DeepSeek durante la conferenza stampa.

“Il fatto che ora siano disponibili modelli più economici è positivo, è positivo per la democratizzazione dell’intelligenza artificiale”, ha detto Tangen. “Quindi si dovrebbe avere una maggiore penetrazione di questa tecnologia in tutto il mondo quando il costo è più basso, quindi è un fatto positivo in generale”.

Tangen ha ammesso di non sapere se il recente sell-off del settore tecnologico sia stato un momento o se diventerà una tendenza a lungo termine.

“Abbiamo mantenuto una piccola sottoponderazione nelle grandi aziende tecnologiche, non molto ampia, ma non abbiamo apportato modifiche sostanziali dopo lunedì”, ha dichiarato. “Credo che [lo sviluppo di DeepSeek] sia stato una sorpresa per tutto il mondo, altrimenti non avremmo visto quelle reazioni di mercato” ha concluso Tangen.