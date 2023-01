Non solo computer: tutti i terreni di Bill Gates

Bill Gates, il fondatore di Microsoft, è il maggiore proprietario privato di terreni agricoli più grande negli Stati Uniti. Con almeno 248.000 acri distribuiti in 19 Stati, Gates si è guadagnato il titolo di “latifondista” da record. Tuttavia, la crescita del suo impegno nel settore agricolo non sembra fermarsi nemmeno nel 2023. La finanziaria di Gates, Cascade, ha identificato ulteriori 6.016 acri in North Dakota, portando il suo patrimonio agricolo a 275.000 acri, compresi terreni che sono considerati ideali per lo sviluppo immobiliare o ricreativo.

Questo primato ha suscitato molte voci riguardo gli aspetti finanziari dell’acquisto di così tanti terreni agricoli, nonché i legami tra gli investimenti finanziari e l’innovazione agricola e la sostenibilità ambientale. In quest’area, Microsoft e la sua fondazione sono già impegnate.

Durante una sessione di domande su Reddit, Bill Gates ha cercato di chiarire la sua posizione riguardo all’acquisto di terreni agricoli. Ha dichiarato di possedere “meno di 1/4.000 dei terreni agricoli negli Stati Uniti” e di aver investito in queste aziende agricole “per renderle più produttive e creare più posti di lavoro”. Non c’è “nessun grande piano coinvolto” e le acquisizioni sono affidate a gestori professionali.

La Cascade non ha risposto a richieste di commenti, ma Eric O’Keefe, il direttore di “Land Report”, ha confermato che la holding acquista terreni agricoli di alta qualità per conto di Gates, dove la produzione agricola genera liquidità e le proprietà aumentano di valore.