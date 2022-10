Niente tetto al prezzo del gas. Le proposte della Commissione Ue

La Commissione europea ha proposto oggi un’altra serie di misure di emergenza per contrastare i prezzi elevati dell’energia, ma senza imporre un tetto al prezzo del gas poiché i paesi dell’Ue rimangono divisi sull’idea.

Le proposte, che necessitano dell’approvazione degli Stati membri dell’Unione Europea, sono l’ultimo sforzo del blocco europeo per affrontare il picco dei prezzi dell’energia e la crisi della fornitura di carburante che ha attanagliato l’Europa da quando la Russia ha tagliato i flussi di gas dopo aver invaso l’Ucraina.

La Commissione ha chiesto l’approvazione dei paesi dell’UE per elaborare una proposta per fissare un “prezzo dinamico massimo” temporaneo per gli scambi presso l’hub del gas olandese Title Transfer Facility (TTF), che funge da prezzo di riferimento per il commercio del gas europeo.

La Commissione ha descritto questa come una “misura di ultima istanza” e ha affermato che il limite di prezzo dovrebbe soddisfare le condizioni, incluso il fatto che non fa aumentare la domanda di gas in Europa.

La Commissione ha proposto anche altre misure per tentare di domare i prezzi; entro il 31 gennaio le sedi di negoziazione dovranno imporre limiti di prezzo superiori e inferiori ogni giorno sui derivati ​​energetici del mese anteriore, per limitare la volatilità.

L’Ue incaricherà inoltre le autorità di regolamentazione dell’energia di lanciare un prezzo di riferimento alternativo per il gas naturale liquefatto (GNL) entro il 31 marzo 2023. Una proposta separata avvierà l’acquisto congiunto di gas tra i paesi dell’Ue, per tentare di riempire le scorte di stoccaggio esaurite in tempo per il prossimo inverno e negoziare prezzi più bassi.

I paesi sarebbero tenuti ad acquistare congiuntamente il 15% del volume necessario per raggiungere l’obiettivo dell’Ue di riempire lo stoccaggio di gas al 90% entro il 1° novembre 2023. “Sappiamo di essere forti quando agiamo insieme. Gli Stati membri e le compagnie energetiche dovrebbero sfruttare il loro potere d’acquisto congiunto”, ha affermato la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Un’altra proposta consentirebbe alle compagnie energetiche di utilizzare garanzie bancarie o pubbliche per coprire le “richiesta di margine” sugli scambi energetici, dopo che l’impennata dei prezzi dell’energia ha lasciato alcune aziende in difficoltà a farlo con i contanti.

I piani reindirizzeranno anche quasi 40 miliardi di euro di fondi del bilancio dell’Ue non spesi per aiutare i cittadini e le imprese vulnerabili colpiti dai prezzi elevati dell’energia.

È improbabile che le proposte plachino tutti i 27 paesi dell’Ue, i cui leader ne discuteranno in un vertice giovedì e venerdì. Ministri e diplomatici cercheranno quindi di accelerare i negoziati sulle proposte per concordare leggi definitive il mese prossimo.

I disaccordi sul tetto massimo del prezzo del gas

L’Unione Europea ha già concordato obiettivi per riempire lo stoccaggio di gas e frenare la domanda di elettricità, ma i paesi da settimane stanno discutendo se e come limitare i prezzi del gas nell’Ue.

Più di 15 paesi dell’Ue, tra cui Italia, Polonia, Grecia e Belgio, hanno chiesto un tetto massimo del prezzo del gas. Germania e Paesi Bassi avvertono che il limite dei prezzi del gas potrebbe lasciare i paesi in difficoltà ad attirare carburante dai mercati globali durante un inverno con scarse forniture russe.

Il presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha affermato che i leader dell’Ue discuteranno una serie di opzioni di massimale sui prezzi dell’energia durante la riunione di questa settimana, comprese quelle non proposte dalla Commissione.

Ciò include uno schema lanciato a livello locale quest’estate da Spagna e Portogallo per limitare il prezzo del gas utilizzato nella produzione di energia, che alcuni paesi, tra cui la Francia, vorrebbero fosse esteso a tutta l’Ue.

Von der Leyen ha affermato che Bruxelles sta ancora valutando come questo schema potrebbe funzionare in tutta Europa, incluso il modo in cui le aziende sarebbero state compensate per la differenza tra il prezzo limitato e il prezzo di mercato del gas.