La settimana scorsa, Porsche ha lanciato un progetto di NFT (Non fungibile token) basato sull’iconica auto sportiva 911. Il progetto prevedeva la vendita di 7.500 NFT, che avrebbero permesso ai possessori di accedere a eventi e merchandising esclusivo e di “aiutare a progettare il futuro di Porsche nel mondo virtuale”. Tuttavia, il prezzo richiesto per gli NFT, pari a 0,911 ETH ciascuno (circa $ 1.475 al momento del lancio), si è rivelato troppo elevato per il mercato attuale e le vendite sono state molto deludenti. In risposta a questo fiasco, Porsche ha annunciato:

“Taglieremo la nostra fornitura di NFT e fermeremo la loro creazione per andare avanti con la creazione della migliore esperienza per una comunità esclusiva. Maggiori informazioni nelle prossime ore”.

Questo episodio è stato visto come una campana a morte per il progetto NFT di Porsche e ha suscitato una forte reazione negativa su Twitter, dove gli utenti hanno definito la mossa una mera “presa di denaro”. La casa automobilistica, tuttavia, non ha risposto direttamente alle critiche e non ha modificato i suoi piani.

Chi è Porsche

Porsche è un produttore di auto sportive con sede a Stoccarda-Zuffenhausen, controllato da Volkswagen. Nel 2021, l’azienda ha consegnato più di 300.000 veicoli dei modelli 911, 718 Boxster, 718 Cayman, Cayenne, Macan, Panamera e Taycan a clienti di tutto il mondo e ha ottenuto un utile operativo di 5,3 miliardi di euro.

Sfidando la debolezza del mercato, Porsche ha avuto un ottimo debutto in borsa nel settembre 2022: i titoli sono stati scambiati a 84 euro, contro il valore di collocamento di 82,5 euro, al top della forchetta inizialmente indicata e posta tra 76,50-82,50 euro.

Porsche è uno dei marchi di Volkswagen, che è composta da una serie di marchi che vanno da auto economiche come Skoda a marchi premium come Lamborghini, Ducati, Audi e Bentley. Di questi marchi, Porsche AG è stato uno dei più famosi, concentrandosi sulla qualità e servendo la fascia alta del mercato. Sebbene abbia rappresentato solo il 3,5% di tutte le consegne effettuate da Volkswagen nel 2021, il marchio ha generato il 12% dei ricavi totali dell’azienda e il 26% del suo utile operativo.