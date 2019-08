Nexi: al via i bonifici istantanei tra Italia e Europa

Al via i bonifici istantanei tra Italia e Europa. Nexi, PayTech delle banche leader nei pagamenti digitali nel nostro Paese, ha reso noto di aver integrato la propria piattaforma di bonifico istantaneo con TIPS (Target Instant Payment Settlement), il nuovo servizio paneuropeo di regolamento per gli instant payments gestito dalla Banca Centrale Europea per l’Eurozona.

Nexi è stata la prima in Italia ad effettuare scambi in produzione sui bonifici istantanei già a fine 2017 insieme a Creval, è partita recentemente con UBI e a breve attiverà anche MPS e Cedacri. Ora l’integrazione di TIPS permetterà alle banche che scelgono la piattaforma di Instant payments di Nexi di connettersi con impatto zero agli istituti di credito dei 34 Paesi dell’area SEPA e, quindi, di offrire ai propri clienti l’opportunità di scambiare bonifici istantanei con le banche europee, attraverso la nuova soluzione di Sistema.

Con l’accordo, gli istituti di credito aderenti al servizio di Nexi potranno ricevere importanti benefici in termini di efficienza operativa e di risparmi estendendo il perimetro di esecuzione dei bonifici istantanei a tutta l’Eurozona, garantendo il regolamento immediato dei pagamenti elettronici al dettaglio senza soluzione di continuità visto che il sistema è disponibile h24, 365 giorni l’anno.

Il mercato degli Instant Payments, nel nostro Paese, si stima possa raggiungere nel primo semestre del 2020 l’80% delle banche, come si legge nella nota. I vantaggi per i clienti finali e le aziende che hanno esigenze di pagamento e incasso immediato sono numerosi: si va dalla possibilità di pagare la compravendita di auto usate, al pagamento dell’affitto e delle bollette e tasse in scadenza, alla possibilità di avere immediata notifica dell’incasso di una merce consegnata o di rimborso di sinistri e conguagli. Oggi i vantaggi sono estesi anche alle operazioni cross-border, come ad esempio lo sblocco di forniture import o il cash management internazionale.