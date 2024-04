Wall Street, Tesla in rialzo dopo il via libera alla guida autonoma in Cina

12:22

Bmw annuncia un investimento di 2,6 miliardi di euro per adeguare una delle sue principali fabbriche in Cina alla produzione di veicoli elettrici, mirando a introdurre la Nuova Classe di modelli completamente elettrici nel mercato cinese entro il 2025. La quota di veicoli elettrici nelle consegne globali di Bmw è salita al 15% nel 2023, evidenziando l’importanza crescente del settore elettrico per l’azienda.