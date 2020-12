La Borsa americana ha reagito con un avvio in ribasso alla pubblicazione dei dati relativi alle richieste di sussidio di disoccupazione settimanali, indicative del volume dei licenziamenti nell’economia. Il Dow Jones ha aperto gli scambi in calo dello 0,3%, l’S&P500 in frenata dello 0,5%, mentre il Nasdaq Composite ha ceduto lo 0,7%.

Se vuoi aggiornamenti su Borsa USA inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy. La tua iscrizione è andata a buon fine. Se vuoi ricevere informazioni personalizzate compila anche i seguenti campi opzionali: Anno di nascita Sesso Provincia Professione Titolo di studio Telefono Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Si No Acconsento al trattamento dei dati ai fini della comunicazione a terzi per loro attività di marketing. Completa Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.