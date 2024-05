Uber, calo significativo nel premercato: -7%

Il titolo di Uber ha subito una flessione del 7% nelle contrattazioni premercato, dopo aver annunciato ricavi che, sebbene leggermente superiori alle aspettative, sono stati accompagnati da una perdita netta non prevista. Nel dettaglio, per il primo trimestre, Uber ha riportato una perdita di 32 centesimi per azione, rispetto ai 23 centesimi di utile per azione che gli analisti avevano previsto. I ricavi sono stati di 10,13 miliardi di dollari, leggermente al di sopra dei 10,11 miliardi previsti dal consensus.

Rispetto all’anno precedente, i ricavi hanno mostrato un incremento del 15%, passando dagli 8,82 miliardi di dollari. Le prenotazioni lorde hanno raggiunto i 37,65 miliardi di dollari, cifra leggermente inferiore ai 37,93 miliardi attesi. La perdita netta si è notevolmente allargata, passando dai 157 milioni di dollari di un anno fa a 654 milioni di dollari. Uber ha specificato che questa perdita include 721 milioni di dollari in perdite non realizzate legate alla rivalutazione dei suoi investimenti azionari.