Tesla in positivo nel premercato nonostanteil calo della quota di mercato in Cina

Il titolo di Tesla ha registrato un incremento dello 0,7% nel premercato, a dispetto di una flessione nella sua presenza di mercato in Cina nel mese di aprile. La China Passenger Car Association ha rivelato che la quota di mercato di Tesla ha subìto una contrazione di 2,6 punti percentuali rispetto all’anno precedente, attestandosi ora al 4%. Le vendite della compagnia di veicoli elettrici con sede negli Stati Uniti hanno mostrato un calo del 21% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con un totale di 31.421 unità vendute in aprile. Tuttavia, questo declino contrasta con l’aumento generale del 28% nelle vendite di auto elettriche in tutto il Paese.

Attualmente Tesla è in attesa di ottenere l’autorizzazione finale per commercializzare in Cina il suo innovativo software di guida autonoma. Questo rappresenta un passo cruciale per la società, visto l’importante potenziale di crescita che il mercato cinese offre per la tecnologia di guida autonoma e per i veicoli elettrici in generale.