Spagna: calo inatteso per la produzione industriale

Marzo ha portato una sorpresa sgradita per l’economia spagnola, con la produzione industriale che ha mostrato un calo inatteso. L’Ufficio di Statistica nazionale (INE) ha evidenziato una diminuzione dell’1,2% su base annuale, segnando una netta inversione rispetto al progresso registrato il mese precedente, quando era stato riportato un aumento dell’1,3% (successivamente corretto da un preliminare di +1,5%).

Questa flessione è stata aggiustata considerando sia la stagionalità che gli effetti del calendario, mentre l’indice non corretto ha rivelato un calo ancora più marcato, pari all’11,3%. In aggiunta, è emerso un decremento su base mensile dello 0,7%, ulteriore indicazione del rallentamento dell’attività industriale nel paese. Il quadro presentato dall’INE mette in luce un contesto economico che sta affrontando sfide significative, con ripercussioni potenzialmente ampie sull’andamento industriale spagnolo.