Servizi Italia, rinnovato il Consiglio di Amministrazione

L’Assemblea degli Azionisti di Servizi Italia, società leader nel settore dei servizi integrati di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico per le strutture ospedaliere e quotata su Euronext STAR Milan, ha dato il via libera al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023. In questa occasione, è stata anche approvata la distribuzione di un dividendo di 0,03 euro per azione, che verrà erogato a partire dal 2 maggio 2024. Gli azionisti registrati al 30 aprile 2024 riceveranno il dividendo, previa stacco della cedola numero 15 il 29 aprile 2024.

Durante la stessa assemblea è stato anche discusso il rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il periodo 2024-2026. Il nuovo Consiglio è stato fissato in sette membri, con Roberto Olivi confermato come Presidente. Gli altri membri includono Ilaria Eugeniani, Michele Magagna, Roberta Labanti, Umberto Zuliani, Benedetta Pinna e Antonio Aristide Mastrangelo.

La maggior parte dei membri del Consiglio sono stati selezionati dalla lista proposta dall’Azionista di maggioranza Aurum, che detiene circa il 62,42% del capitale sociale e ha ricevuto il supporto del 91,88% delle azioni rappresentate in Assemblea. Il Consigliere Antonio Aristide Mastrangelo, invece, proviene dalla lista presentata dall’Azionista di minoranza Everest, che possiede il 5,03% del capitale sociale.