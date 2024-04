Prysmian acquisisce Encore Wire per €3,9 miliardi

Prysmian ha raggiunto un’intesa per acquisire il produttore di cavi elettrici Encore Wire per un importo pari a 3,9 miliardi di euro, debito incluso. Il prezzo valorizza la società target 8,2x EV/2023A Ebitda, o 6,3x EV/2023A Ebitda considerando le sinergie a regime.

Prysmian pagherà 290 dollari per azione in contanti per acquisire la società texana. Con questa operazione, intende rafforzare la sua presenza negli Stati Uniti ed entrare nel settore residenziale del paese. Encore Wire produce fili e cavi di rame e alluminio per uso residenziale, commerciale e industriale.

Secondo i calcoli di Bloomberg, l’offerta rappresenta un premio di circa l’11% rispetto alla chiusura di mercato di venerdì.

L’accordo, che si prevede verrà concluso nella seconda parte dell’anno ed è soggetto all’approvazione degli investitori di Encore Wire, dovrebbe aumentare gli utili per azione di Prysmian di circa il 30%, incluse le sinergie. Il gruppo combinato avrebbe registrato vendite nette per oltre 17,7 miliardi di euro e un Ebitda rettificato di circa 2,1 miliardi, sulla base dei risultati aggregati dei dodici mesi conclusi a dicembre.