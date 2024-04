Piazza Affari tonica, Ftse Mib chiude a +1,9%

Giornata positiva per Piazza Affari e le altre borse europee, trainate dal rally delle big tech a Wall Street. Il Ftse Mib termina in rialzo dell’1,9% a 34.363 punti, con acquisti in particolare su Banco Bpm (+3,8%), A2a (+3,7%), Unicredit (+3,5%) e Bper (+3,4%). In controtendenza Tenaris (-0,7%).

I cosiddetti Magnifici Sette stanno spingendo il Nasdaq a +1,5% in attesa dei conti di Tesla, in uscita stasera, e quelli di Meta, Alphabet e Microsoft nei prossimi giorni. La stagione di trimestrali sta entrando nel vivo anche a Milano, dopo i conti di Saipem e aspettando Eni, Moncler e Stm.

In giornata sono stati diffusi gli indici Pmi preliminari di aprile, che hanno mostrato una ripresa dell’eurozona all’inizio del secondo trimestre grazie ai servizi, ma anche nuove pressioni sui prezzi che non faranno felice la Bce. Nel dettaglio, il Pmi composito è salito a 51,4 punti, il Pmi servizi a 52,9 mentre il manifatturiero è sceso a 45,6 punti.

Nei prossimi giorni i riflettori saranno puntati sul Pil statunitense del primo trimestre, il Pce core di marzo e la riunione della Bank of Japan.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 134 punti base, con il decennale italiano al 3,84% e il Bund al 2,50%.

Tra le materie prime, il petrolio Brent si avvicina agli 88 dollari al barile e l’oro si attest a 2.323 dollari l’oncia. Sul Forex, il cambio euro/dollaro si riporta in area 1,07 e il dollaro/yen si attesta a 154,8 con la valuta giapponese verso nuovi minimi da 34 anni rispetto al biglietto verde.