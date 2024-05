Piazza Affari chiude a +0,75, balzo Campari e Unicredit

Seduta positiva per Piazza Affari e le altre borse europee. Il Ftse Mib archivia gli scambi in rialzo dello 0,75% a 34.242 punti, con Campari (+6,8%) in vetta dopo i conti e la conferma dei target. In luce anche Unicredit (+3,6%), in scia alla trimestrale sopra le attese e al miglioramento della guidance. In calo Ferrari (-4,7%) dopo ila pubblicazione dei risultati e Leonardo prima della diffusione della trimestrale a mercati chiusi.

Oltre ai risultati societari, gli operatori continuano a monitorare gli sviluppi sul fronte della politica monetaria. Il presidente della Fed di Minneapolis Neel Kashkari , ha affermato che i recenti dati sull’inflazione sollevano interrogativi sul fatto che la politica monetaria sia sufficientemente restrittiva da riportare la crescita dei prezzi all’obiettivo del 2% della banca centrale. Oggi, inoltre, la Reserve Bank of Australia ha lasciato i tassi di interesse invariati, come previsto.

Sul fronte macro, gli ordini di fabbrica tedeschi hanno deluso le attese a marzo, segnando un calo mensile dello 0,4% e una flessione dell’1,9% su base annua. Le vendite al dettaglio della zona euro sono salite dello 0,8% congiunturale e dello 0,8% tendenziale, sopra le stime.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund si attesta a 133 punti base, con il decennale italiano al 3,75% e il Bund al 2,42%.

Tra le materie prime, le quotazioni del petrolio viaggiano in lieve ribasso con il Brent a 83 dollari al barile, con focus sul Medio Oriente e sulle stime di mercato dell’EIA.

Sul Forex il cambio euro/dollaro staziona a 1,078 e il dollaro/yen risale 154,5.