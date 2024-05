Microsoft investe 3,3 miliardi in Wisconsin per l’intelligenza artificiale

Un ambizioso piano di investimento da parte di Microsoft si profila all’orizzonte, con oltre 3 miliardi di dollari destinati al settore dell’intelligenza artificiale in Wisconsin. In una mossa che testimonia l’impegno dell’azienda verso l’innovazione e lo sviluppo tecnologico, il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e il presidente di Microsoft, Brad Smith, si riuniranno oggi a Mount Pleasant per annunciare ufficialmente questa grande iniziativa.

Questo nuovo progetto prevede la creazione di un data center di ultima generazione e di programmi di formazione mirati a posti di lavoro nel campo dell’intelligenza artificiale. Con un investimento di 3,3 miliardi di dollari, il nuovo sito promette di essere un catalizzatore per l’occupazione nella regione, generando inizialmente 2.300 posti di lavoro nel settore delle costruzioni. Successivamente, si prevede l’aggiunta di fino a 2.000 posti di lavoro all’interno del data center.

Nonostante l’entusiasmo che circonda questo annuncio, il titolo di Microsoft ha registrato una lieve flessione nel premercato, scendendo dello 0,2%. Questo dettaglio non sembra tuttavia oscurare la portata dell’investimento e l’importanza che esso rappresenta per il settore tecnologico e per l’economia locale.