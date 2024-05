Leonardo annuncia vendita business subacqueo Underwater Armaments & Systems (UAS) a Fincantieri

Leonardo ha annunciato di aver firmato un accordo vincolante per la vendita della linea di business Underwater Armaments & Systems (UAS) a Fincantieri per un importo basato su un Enterprise Value composto da una componente fissa di €300 milioni, soggetto a meccanismi di aggiustamento, e da una componente variabile per un ammontare massimo di €115 milioni al ricorrere di determinati obiettivi di performance per l’anno 2024, per un Enterprise Value totale pari a massimi €415 milioni.

Il closing dell’operazione è stato stabilito all’inizio del 2025 ed è soggetto alle autorizzazioni tipiche per tale tipo di operazioni.

Così Roberto Cingolani, AD e DG di Leonardo:

“La cessione di Underwater Armaments & Systems rientra nel piano di razionalizzazione del portafogliodi business di Leonardo. L’iniziativa dà ulteriore impulso alla collaborazione tra Leonardo e Fincantieri, nel quadro di una più efficace difesa e competitività globale”.