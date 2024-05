Inwit: ricavi +9%, EBITDAaL +11% nel primo trimestre 2024

Nel primo trimestre del 2024, i ricavi consolidati di Inwit hanno raggiunto i 254,6 milioni di euro, mostrando un aumento del +9,0% rispetto all’anno precedente. Questa crescita è attribuita all’adeguamento positivo dei canoni all’inflazione, all’incremento delle ospitalità e allo sviluppo dei ricavi provenienti da nuovi servizi.

L’EBITDA si è attestato a 233,0 milioni di euro, registrando un aumento del +9,0% rispetto all’anno precedente, mantenendo stabile il margine sui ricavi al 91,5%. L’EBITDAaL (Ebitda after leases), che rappresenta il principale margine operativo della società, ha visto un incremento dell’11,1% su base annua, raggiungendo i 184,0 milioni di euro. Questo aumento è stato possibile grazie alle azioni di efficientamento dei costi di affitto, che hanno portato il margine sui ricavi dal 70,9% al 72,2%.

L’utile netto del periodo ha segnato un aumento dell’8,3% rispetto all’anno precedente, attestandosi a 89,7 milioni di euro. Il recurring free cash flow ha evidenziato una crescita del +9,7% rispetto allo stesso periodo del 2023, raggiungendo i 150,0 milioni di euro.

Gli investimenti in infrastrutture a supporto degli operatori sono cresciuti del +60,1%, ammontando a 91,6 milioni di euro. Questi investimenti sono stati concentrati sull’ampliamento del parco siti, sull’acquisizione di terreni e sull’ampliamento delle coperture dedicate indoor.

Lo sviluppo delle infrastrutture ha portato all’aggiunta di ulteriori 205 siti (+51,9%) e 960 nuove ospitalità verso operatori mobili, FWA e altri clienti. Sono state realizzate 20 nuove coperture DAS dedicate in primarie location indoor.

La leva finanziaria ha mostrato un miglioramento, attestandosi a 4,5x in termini di rapporto tra indebitamento netto ed EBITDA, rispetto al 4,7x del quarto trimestre 2023 e del primo trimestre 2023.

Il direttore generale Diego Galli ha commentato: “Nell’attuale contesto dell’industria delle telecomunicazioni, i risultati di Inwit sono in crescita grazie ai continui investimenti in infrastrutture condivise, anche per la riduzione del digital divide. Cresce la remunerazione agli azionisti con dividendo 2023 a 452,8 milioni di euro e prosegue il piano di buyback. Rimaniamo focalizzati sull’esecuzione del piano industriale e di sostenibilità con la realizzazione e la gestione di infrastrutture integrate outdoor e indoor, a supporto dei servizi di connettività 5G degli operatori”.