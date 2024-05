HYPE, partnership con Visa per ampliare il portfolio delle carte di pagamento

HYPE, la banca digitale nata nel 2015 e attualmente sotto la guida di Illimity e del gruppo Sella, ha annunciato una partnership strategica con Visa, uno dei principali attori nel settore dei pagamenti digitali. Questo accordo pluriennale non solo rafforza la posizione di HYPE nel panorama bancario digitale ma apre anche nuove strade per l’offerta ai suoi clienti di soluzioni di pagamento innovative.

Nonostante la collaborazione con Visa, HYPE non abbandonerà il rapporto con Mastercard, mantenendo così una diversificazione nel suo portfolio di carte di pagamento. L’accordo prevede una collaborazione che punta allo sviluppo e all’emissione di carte di pagamento avanzate. Grazie a questa intesa, gli utenti HYPE potranno beneficiare dei vantaggi della tokenizzazione, ovvero la possibilità di trasformare una carta fisica in una versione digitale utilizzabile su smartphone o dispositivi wearable. Questo significa non solo una maggiore sicurezza nei pagamenti digitali ma anche un’esperienza di acquisto semplificata e più sicura, con la possibilità di integrare le carte con wallet digitali come Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay.

“Per il nostro modello, la carta di pagamento è una componente strategica del prodotto HYPE e, per questo, coerentemente con il nostro impegno ad offrire le migliori soluzioni e possibilità di scelta, l’accordo con Visa rappresenta un’importante componente dell’offerta”, ha dichiarato Giuseppe Virgone, CEO di HYPE. L’aggiunta dei servizi e delle funzionalità del circuito di pagamento Visa al portfolio HYPE mira a elevare ulteriormente il livello di valore offerto ai clienti.