E’ stata battuta all’asta raccogliendo l’equivalente di 185mila euro: è la Birkin di Hermes, la borsa più costosa al mondo.

L’asta battuta da Christie’s ad Hong Kong vedeva come protagonista una edizione limitata, in coccodrillo nero e appartenente all’ultima serie lanciata da Jean Paul Gautier, il cui prezzo base era stato fissato a 52 mila dollari Hkg (46mila euro). Nonostante il pregio dell’ambitissimo modello, non era facile prevedere un prezzo d’acquisto finale più che triplicato.