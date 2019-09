Giuseppe Zanotti nomina il nuovo amministratore delegato

Giuseppe Zanotti, marchio del lusso calzaturiero italiano, ha nominato Eugenio Manghi come nuovo amministratore delegato della società. Manghi, 51 anni, ha maturato un’esperienza di oltre 20 anni nel mondo della moda in aziende di medie e grandi dimensioni ad impronta familiare. Dal 1997 al 2015 Manghi e stato manager in Max Mara, assumendo dal 2008 la carica di ceo di Marella, società del medesimo gruppo societario.

“Grazie alla comprovata esperienza in questo ruolo Eugenio Manghi fornirà un decisivo supporto e sarà fondamentale per l’innovazione e la crescita del brand”, ha commentato il presidente della società, lo stilista Giuseppe Zanotti.