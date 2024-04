Deutsche Bank registra un calo in borsa dopo la sentenza di Colonia

La Borsa di Francoforte ha assistito a un crollo notevole di Deutsche Bank, che si è posizionato come il peggior titolo del DAX, a seguito della decisione del Tribunale regionale superiore di Colonia emessa il 26 aprile 2024. La controversia riguardava le richieste di alcuni ex azionisti di Postbank, i quali sostenevano che, in occasione dell’offerta volontaria di acquisizione fatta da Deutsche Bank il 7 ottobre 2010, avrebbero dovuto ricevere un prezzo d’offerta più alto.

Nonostante l’opposizione di Deutsche Bank a questa valutazione, le dichiarazioni emesse dalla corte hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla futura stima di deflussi di cassa dell’ente bancario, indicando potenziali ripercussioni sulle previsioni legali per il secondo trimestre del 2024. Questa situazione potrebbe avere un impatto negativo sul rendimento finanziario di Deutsche Bank nel secondo trimestre, così come sulla sua redditività e sui coefficienti patrimoniali per l’intero anno fiscale.

La stima dell’ammontare totale delle richieste, inclusi gli interessi cumulativi, ammonta a circa 1,3 miliardi di euro. Attualmente, Deutsche Bank è quotata a 15,69 euro per azione, registrando una flessione del 5,09%. Si prevede una ulteriore discesa verso i livelli di supporto identificati rispettivamente a 15,53 e a 15,36, mentre la resistenza è vista a 16,36.