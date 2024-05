Credem, utili in aumento del 19,4% nel primo trimestre 2024

Credem ha chiuso il primo trimestre del 2024 con risultati finanziari notevolmente positivi, registrando un utile netto consolidato di 160,9 milioni di euro, segnando un incremento del 19,4% rispetto allo stesso periodo del 2023. Questo notevole risultato è stato raggiunto nonostante la banca abbia dovuto sostenere spese per oltre 32 milioni di euro relative ai contributi ai fondi per la gestione delle banche in difficoltà, come comunicato ufficialmente dal gruppo.

Il portafoglio prestiti alla clientela ha visto un aumento, raggiungendo i 34,6 miliardi di euro, con una crescita annua del 2,2%. In termini di clientela, Credem ha fatto segnare un importante traguardo acquisendo oltre 45 mila nuovi clienti. La raccolta totale da clientela ha raggiunto i 98,2 miliardi di euro, con un incremento del 6,3%.

Il margine di intermediazione al termine del trimestre si è attestato a 525,3 milioni di euro, in aumento dell’11,3% rispetto al periodo precedente. Questo incremento si divide tra un margine finanziario di 285,6 milioni di euro, in crescita del 21,6%, e un margine da servizi di 239,7 milioni di euro, con un lieve aumento dell’1%. Le commissioni nette hanno totalizzato 184,4 milioni di euro, segnando un aumento del 6,9%.