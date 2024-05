Borse Cina, chiusura mista in attesa delle possibili agevolazioni fiscali per gli investitori

In una giornata di negoziazioni caute, i mercati azionari cinesi hanno offerto uno spettacolo di risultati contrastanti. La cautela degli investitori era palpabile, riflettendo preoccupazioni per la crescita economica del paese e per i risultati trimestrali di numerose aziende. Al termine delle negoziazioni, l’indice Composite di Shanghai ha fatto registrare un lieve incremento dello 0,01%, attestandosi a 3.154,55 punti. Al contrario, l’indice di Shenzhen ha mostrato una flessione dello 0,71%, fermandosi a 1.783,77 punti.

La vera sorpresa della giornata è venuta dalla Borsa di Hong Kong, dove l’Indice Hang Seng ha brillato con un aumento del 2,3%, raggiungendo i 18.963 punti. Dietro questo notevole rialzo, ci sono state voci secondo cui le autorità di regolamentazione potrebbero considerare una proposta vantaggiosa per i piccoli investitori: l’esenzione dal pagamento delle tasse sui dividendi ottenuti tramite il programma Stock Connect. Questa mossa, se confermata, potrebbe portare a un aumento dell’interesse verso il mercato azionario di Hong Kong.