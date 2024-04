Bmw, investimento da 2,6 miliardi di euro sull’elettrico in Cina

Bmw investirà circa 2,6 miliardi di euro per convertire una delle sue principali fabbriche cinesi per produrre più veicoli elettrici, seguendo i piani di introdurre i suoi ultimi prodotti completamente elettrici nel più grande mercato mondiale di veicoli elettrici.

L’investimento si concentra sulla fabbrica di Shenyang, dove verranno investiti 20 miliardi di yuan (2,57 miliardi di euro) per prepararla alla produzione dei prossimi modelli di veicoli elettrici della ‘Nuova Classe’. Collaborando con la società statale Brilliance China Automotive, Bmw mira a portare la Nuova Classe sul mercato a partire dal 2025, con l’obiettivo di produrre almeno sei modelli.

Come altre case automobilistiche, Bmw sfrutta la crescente popolarità delle auto elettriche, soprattutto in Cina, dove la domanda ha superato per la prima volta quella dei veicoli con motore a combustione interna. Nel 2023, la quota di veicoli elettrici nelle consegne globali di Bmw è aumentata al 15% rispetto al 9,0% dell’anno precedente, con 826.257 veicoli consegnati in Cina l’anno scorso, la maggior parte dei quali erano veicoli con motore a combustione interna.