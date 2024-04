Bilancia commerciale Eurozona in netto miglioramento a febbraio 2024

10:52

Nel 2023, il settore del private debt in Italia mostra segnali positivi nonostante l’aumento dei tassi di interesse, secondo l’analisi di AIFI in collaborazione con CDP e Deloitte. Il sistema offre vantaggi significativi per le PMI, facilitando l’accesso al capitale esterno e rappresentando un passo iniziale verso l’apertura al capitale di rischio.