BCE, Lagarde anticipa un possibile taglio dei tassi se non ci saranno altri shock

Durante un colloquio con Cnbc, Christine Lagarde, a capo della Banca Centrale Europea (Bce), ha rivelato che l’istituzione è sul punto di alleggerire la propria politica monetaria restrittiva, a patto che l’andamento macroeconomico prosegua senza intoppi.

“Stiamo assistendo a un movimento disinflazionistico che rispecchia le nostre aspettative. La chiave è incrementare la fiducia in questa direzione” ha affermato Lagarde: “Se le cose andranno come previsto, senza incontrare ostacoli significativi, ci avviciniamo a una fase in cui sarà necessario ridimensionare le misure di restrizione monetaria attualmente in atto”.

“Assumendo l’assenza di nuovi shock, ci avviciniamo al momento in cui sarà appropriato ammorbidire il nostro approccio alla politica monetaria”, ha aggiunto Lagarde sottolineando la preparazione della Bce a ridurre i tassi d’interesse qualora il contesto economico rimanga stabile.