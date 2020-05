Azimut Capital Management: nuovi ingressi al Sud

La Rete di consulenti finanziari di Azimut Capital Management si rafforza nella macro area (Lombardia-Trentino AltoAdige-Lazio-Toscana-Sud Italia) coordinata dal managing director, Riccardo Maffiuletti, in particolare al Sud dove registra da inizio anno 30 nuovi ingressi, capitanati dall’area manager Mariangelo Tieri neo Area Manager ed ex Regional Manager di Campania, Puglia e Molise in Deutsche Bank Financial Advisors.

Tra i nuovi ingressi si segnalano: Luigi Scarselli; Vincenzo Cacace; Angelo Sterni; Luigi Escalona; Alberto Trifari; Michele De Gennaro; Francesco Saraceni.