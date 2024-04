ASML Holding: ordini sotto le aspettative nel 1Q

ASML Holding ha registrato nuovi ordini sotto le aspettative degli analisti, frenati da un calo nella domanda per le sue macchine più avanzate da parte dell’industria dei chip.

Gli ordinativi sono stati pari a 3,6 miliardi di euro nel primo trimestre, rispetto alle stime di 4,63 miliardi di euro. Nel quarto trimestre, l’azienda aveva segnalato un record di 9,19 miliardi di euro di nuovi ordini.

Le azioni di ASML sono calate fino al 6,4% ad Amsterdam stamani.

ASML, l’unico produttore al mondo di attrezzature necessarie per realizzare i chip più avanzati, ha assistito a un crollo nella domanda per le sue macchine avanzate di litografia ultravioletta (EUVL, Extreme ultraviolet lithography), con ordini per 656 milioni di euro nel periodo rispetto a 5,6 miliardi di euro del trimestre precedente. L’azienda si aspetta vendite più deboli del previsto nel secondo trimestre, prima che la domanda inizi a riprendersi.