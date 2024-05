Apertura prudente a Piazza Affari, bene Leonardo

Avvio poco mosso per le borse europee, con il Ftse Mib sostanzialmente invariato (+0,07%) in area 34.260 punti. Acquisti su Leonardo (+2,7%) dopo i risultati in crescita e la conferma della guidance. Bene Recordati (+2,4%), Nexi (+1%) e Mps (+0,9%), mentre arretra ancora Ferrari (-0,8%), insieme a Stellantis (-0,9%). In programma oggi i Cda di Bper, Nexi, Terna e Prysmian.

Dall’agenda macro sono giunti i dati sulla produzione industriale tedesca, in calo dello 0,4% mensile e del 3,3% annuo, meno delle attese. In uscita anche le vendite al dettaglio dell’Italia e i dati Eia sule scorte petrolifere.

Per quanto riguarda la politica monetaria, è in programma oggi la riunione della banca centrale svedese, mentre giungono indicazioni contrastanti dalla Fed, con il membro della di Minneapolis, Neel Kashkari, che non toglie dal tavolo la possibilità di nuovi rialzi per riportare l’inflazione verso il 2%.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund staziona a circa 133 punti base, con il decennale italiano al 3,77% e il Bund al 2,44%.

Tra le materie prime, le quotazioni del petrolio viaggiano in calo con il Brent a 82,3 dollari al barile, mentre sul Forex il cambio euro/dollaro è poco mosso a 1,074 e il dollaro/yen risale 155,3 nonostante i commenti di Ueda, governatore della Boj, che suggeriscono un prossimo rialzo dei tassi.