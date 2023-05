NewGAMe e Bruellan, partecipazione in GAM sopra il 10% per contrastare l’opa di Liontrust

NewGAMe e Bruellan non mollano nella loro crociata per contrastare l’Opa di Liontrust su GAM. I due azionisti, che detengono l’8,4% del capitale azionario di GAM, hanno confermato ieri in un comunicato di aver notificato all’Autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari la propria intenzione di “superare la soglia del 10% dei diritti di voto in GAM”.

La mossa arriva dopo che la coppia di azionisti ha contestato formalmente l’offerta pubblica di acquisto da 96 milioni di sterline (107 milioni di franchi svizzeri) di Liontrust per GAM la scorsa settimana, citando preoccupazioni sulle condizioni dell’accordo che favorirebbero la casa di fondi britannica a scapito degli investitori esistenti.