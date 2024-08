Naufragio Bayesian: ritrovato il corpo di Mike Lynch, il Bill Gates inglese

Importanza delle relazioni di lungo termine con i clienti, portafogli costruiti guardando oltre il rischio e molto altro. Il 2024 si sta delineando come un anno cruciale per l’evoluzione delle tendenze e delle sfide che caratterizzano il settore della consulenza finanziaria. Dagli USA, l’ultimo rapporto di Financial Advisor Magazine (ed. luglio/agosto 2024) offre una panoramica approfondita su queste dinamiche, mettendo in evidenza gli sviluppi più significativi relativi al mondo advisory. Vediamo tutto nell’analisi.