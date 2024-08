Morgan Stanley International: presidente Jonathan Bloomer disperso in mare

Il presidente di Morgan Stanley International, Jonathan Bloomer, è tra i dispersi del naufragio dello yacht di lusso affondato in una tempesta al largo delle coste siciliane. L’agenzia di protezione civile siciliana ha riferito ai giornalisti che Bloomer e l’avvocato Chris Morvillo di Clifford Chance sono tra le sei persone ancora disperse, insieme all’imprenditore inglese Mike Lynch.

Jonathan Bloomer è presidente di Morgan Stanley International, la filiale londinese del gigante dell’investment banking, un ruolo non esecutivo che ricopre dal 2016. È anche presidente della società di assicurazioni Hiscox. Aki Hussain, amministratore delegato del gruppo Hiscox, ha dichiarato che Bloomer e sua moglie Judy sono entrambi tra i dispersi.

“Siamo profondamente scioccati e rattristati da questo tragico evento”, ha dichiarato Hussain in un comunicato. Un portavoce di Morgan Stanley ha dichiarato: “I nostri pensieri sono rivolti a tutte le persone colpite, in particolare alla famiglia Bloomer, in attesa di ulteriori notizie su questa terribile situazione”.