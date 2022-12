Mutui, che impatto avrà il rialzo dei tassi della Bce?

La Bce ha rialzato oggi i tassi di interesse di 50 punti base e, secondo le simulazioni di Facile.it, questo potrebbe tradursi nei prossimi mesi in un aumento delle rate dei mutui variabili, con rincari di quasi 35 euro al mese per un finanziamento medio e un aggravio complessivo di circa 180 euro rispetto a inizio anno (+39%).

Per l’analisi, Facile.it ha preso in esame un finanziamento a tasso variabile da 126 mila euro in 25 anni sottoscritto a gennaio 2022, analizzando come è cresciuta la rata da inizio anno ad oggi e come potrebbe ulteriormente salire alla luce del nuovo aumento del costo del denaro annunciato dalla Bce.

Il tasso (Tan) di partenza sottoscritto a gennaio e usato nell’analisi è pari a 0,67%, corrispondente a una rata mensile di 456 euro. Se nella prima parte del 2022 le rate sono cresciute solo di poco (+13 euro da gennaio a giugno), a partire da luglio gli indici dei mutui variabili hanno iniziato a salire in modo consistente e, a dicembre, la rata è arrivata a circa 602 euro, vale a dire quasi 150 euro in più rispetto a quella iniziale.

Se l’Euribor dovesse crescere in maniera analoga all’ultimo aumento dei tassi della Bce (+0,50%), la rata mensile del mutuatario arriverebbe, nei prossimi mesi, a circa 636 euro, vale a dire a quasi 35 euro in più rispetto a oggi e 180 euro in più rispetto a inizio anno (+39%). Come spiega Ivano Cresto, managing director prodotti di finanziamento di Facile.it: