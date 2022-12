Mutui: a dicembre si sbloccano quelli per i giovani under 36

Chi deve comprare casa, si chiede quale sia più conveniente oggi tra mutui a tasso fisso o variabile. Ebbene la risposta vira sul primo allo stato attuale e con ogni probabilità continuerà ad esserlo anche a gennaio, se la discesa dell’IRS persiste. Così delinea l’Osservatorio MutuiSupermarket.it, il motore di ricerca e comparazione mutui gestito da FairOne S.p.A., rivelando che a sorpresa per i giovani si è aperta una nuova opportunità.

Mutui under 36: cosa sono

Credit Agricole, Intesa Sanpaolo e BPER Banca hanno riattivato il mutuo a tasso fisso con garanzia consap per i giovani under 36 con reddito Isee fino a 40.000 euro, richiedenti un mutuo che copra dall’80% al 100% del prezzo di acquisto della prima casa, purché l’istruttoria abbia inizio nel corso del mese di dicembre.

Con la bozza di legge di bilancio, in fase di discussione, vengono prorogate molte delle misure di aiuto ai giovani che acquistano la prima casa previste dal decreto aiuti bis del 2021.

In particolare per i giovani under 36 con Isee fino a 40.000 euro, vengono prolungate fino al 31/12/2023 l’esenzione dalle imposte sulla compravendita (imposta ipotecaria, catastale e di registro), il credito d’imposta pari all’IVA in caso di acquisto da costruttore, l’esenzione dall’imposta sostitutiva sul mutuo, il diritto all’onorario notarile scontato.

Inoltre, viene posticipata fino al 31/03/2023, con l’auspicio di ulteriori proroghe da parte degli osservatori di mercato, la garanzia consap pari all’80% del capitale nel caso di mutui prima casa che vadano a finanziare più dell’80% del prezzo di acquisto della casa e non oltre il 100%

In merito infine alla domanda di mutui per i giovani under 36, la percentuale è già salita al 42% contro il 38% di novembre. Sempre lato giovani, la domanda di mutui a tasso fisso è salita dal 64% di novembre all’86% di dicembre e la domanda di mutui ad alto LTV è salita dal 46% di novembre al 54% di dicembre.