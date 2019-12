Mps, slitta a gennaio il piano di dismissione quota Tesoro

Rimandato a inizio anno il termine per la presentazione all’Unione europea del piano di dismissione della quota del Mef nella Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps). Lo ha annunciato in una nota il governo, che avrebbe dovuto delineare la tabella di marcia per la dismissione della propria quota entro fine 2019.

In una nota pubblicata in serata dal Mef, si legge:

“I servizi della Commissione europea e del Ministero dell’Economia e delle Finanze su richiesta delle autorità italiane, hanno concordato di posticipare all’inizio del 2020 la presentazione del piano di dismissione della partecipazione del Ministero nella Banca Monte dei Paschi, alla luce e in linea con l’interlocuzione in corso in merito a un’operazione di derisking della banca”.

Il “derisking” a cui si fa riferimento la nota del Mef riguarda la cessione di Npe (sofferenze e incagli) da parte di Mps ad Amco (ex Sga), societa di gestione delle sofferenze controllata dal Tesoro, per un importo pari a 10 miliardi di euro valore nominale.

Secondo quanto ricostruito dal quotidiano la Repubblica, il piano a cui sta lavorando il governo sarebbe incentrato sulla cessione di una massa di crediti deteriorati per 11 miliardi di euro alla Amco, società controllata dal Tesoro al 100%, recentemente ricapitalizzata, e specializzata nella gestione dei deteriorati.

Il progetto prevedeva inizialmente una scissione dei crediti deteriorati ad Amco ma sarebbe stata bocciata dall’Antitrust europeo.

Una volta ripulito dai deteriorati, il Monte sarebbe pronto per una fusione con un’altra banca italiana di medie dimensioni, con i soliti nomi gettonati: Ubi, Bper o Banco Bpm. La vendita dei deteriorati deve pero’ avvenire a un prezzo di mercato. La finestra di opportunità per l’operazione è la prossima primavera, quando scade il cda del Monte, all’assemblea per l’approvazione dei conti del 2019.