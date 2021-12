Mps: nuovo piano industriale e risiko bancario tornano ad accendere il titolo

Dopo il fallimento delle trattative con Unicredit, Mps resta sotto i riflettori, che provano a capire quale sarà il futuro della banca senese alle prese con il nuovo piano industriale. Ad oggi, le certezze sono poche. Qualche indicazione è arrivata ieri dal ceo Guido Bastianini che, intervenendo ieri al Consiglio nazionale della Fabi, ha anticipato che “l’aggiornamento del piano industriale che dovrà essere sottoposto al Mef per discutere con l’Europa dovrebbe essere piuttosto breve”.

Sul fronte delle possibili integrazioni, il numero uno della banca senese ha spiegato che “Se Mps riuscirà a completare il processo di ristrutturazione, che è certamente complesso, può stare in piedi anche da sola e andare incontro a un processo di integrazione in posizione più solida”.

Nessuna indicazione è arrivata sul fronte degli esuberi.

“Aspettiamo di concludere il piano, questo vale per l’aumento di capitale, per l’eventuale fondi esuberi, per l’eventuale cessione di npl”, afferma l’a.d che sui partner industriali, come Axa, aggiunge: “è troppo presto per poter dire se saranno anche azionisti”.