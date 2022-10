Mps crolla e perde il 5,3%. Analisi tecnica del titolo

In un contesto di mercato complesso e altamente volatile, l‘aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro di Mps vive giorni difficili. L’amministratore delegato Luigi Lovaglio è alla ricerca di investitori disposti a sottoscrivere i 900 milioni di euro mancanti della ricapitalizzazione che non sarà a carico del Tesoro, il cui contributo non può eccedere 1,6 miliardi per i vincoli in materia di aiuti di Stato. Tale situazione sta mettendo a dura prova il titolo della banca senese.

Analisi tecnica di Mps

Ribasso davvero brusco per l’istituto bancario, che archivia la sessione con una perdita secca del 5,3% sui valori precedenti. Nella giornata abbiamo assistito ad un avvio con forza ed apertura a 23,90 euro, sotto i massimi della sessione precedente, seguito da un ulteriore ribasso che persiste nella sessione e chiusura più debole a 22,40 in prossimità dei minimi di seduta.

Dal punto di vista tecnico, Banca Monte Paschi continua la sua tendenza negativa avvicinandosi sempre più al supporto a 21,60, mentre al rialzo individua l’area di resistenza a 24. Molti dipenderà da come procederà la ricerca di investitori, ma le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 21-20,80.