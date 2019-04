Rabitti (Morgan Stanley): “Troppa liquidità, combatterla con i PAC”

Non esiste il prodotto che risolve il problema della troppa liquidità in eccesso, un problema abbastanza trasversale e abbastanza ciclico in Italia. È invece “più una questione di processo”, secondo quanto riferito a Wall Street Italia da Niccolò Rabitti di Morgan Stanley IM.

“Dovrebbero essere gli intermediari di sistema con gli SGR a incrementare il livello di azionario e quindi di rischio nei portafogli dell’investitore medio”. La cui quota è ferma ancora al 20-30%, contro il 50-60% degli Stati Uniti.